Lutto nel mondo del cinema e del teatro. E’ morto all’età di 89 anni Rolf Hochhuth, noto scrittore, drammaturgo e sceneggiatore tedesco. Hochhuth è famoso soprattutto per il dramma intitolato “Il Vicario“, nel quale si assiste ad una vera e propria polemica nei confronti di Papa Pio XII per i suoi presunti silenzi sull’Olocausto. È anche autore di numerose sceneggiature per il cinema e la televisione e tra le sue più importanti sceneggiature ricordiamo “Un amore in Germania” (1983) e “Amen” (2002).

