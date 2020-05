Ludovica Pagani fa le pulizie a casa: niente reggiseno e spacco inguinale per la bellissima 24enne originaria di Bergamo.

Ludovica Pagani è tornata. La bellissima 24enne originaria di Bergamo, che vanta su Instagram qualcosa come 2,5 milioni di follower, continua a deliziare tutti grazie alla sua disarmante bellezza e ad un corpo a dir poco perfetto. La Pagani, proprio in questi istanti, ha pubblicato una Foto che la ritrae intenta a fare le pulizie in casa con in didascalia queste parole: “E chi ha detto che non si possono fare le pulizie in abito da sera?🤣 Sentirsi glam anche a casa. Grazie per questo abito meraviglioso!“.

Ludovica Pagani, niente reggiseno e spacco inguinale – FOTO

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Ludovica Pagani indossare un abito da sera mentre fa le pulizie in casa. Un vestito che non è di certo passato inosservato e che ha riscosso un grandissimo successo su Instagram: i suoi follower, infatti, hanno apprezzato particolarmente la scollatura nella parte superiore e lo spaccio inguinale che non lasciano tanto spazio all’immaginazione. Ecco la Foto appena pubblicata da Ludovica Pagani sulla propria pagina Instagram:

