Dalle 17 di oggi, Epic Games Store renderà disponibile il download gratuito di GTA 5, il capolavoro della Rockstar Games in cima alle classifiche da 7 anni

Da ormai diverso tempo, Epic Games sta rendendo disponibile gratuitamente il download di alcuni videogiochi per pc. Dalle ore 17 di oggi, accedendo allo store ufficiale dell’azienda diventata celebre grazie a Fortnite, sarà possibile scaricare il nuovo titolo della settimana proposto.

Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, è ormai certo che il download di questa settimana sarà GTA 5. L’account Twitter di Epic Games, infatti, nella giornata di ieri ha erroneamente pubblicato un tweet in cui annunciava il gioco della settimana (poi cancellato). Il capolavoro della Rockstar Games, in vetta a tutte le classifiche da ormai 7 anni e giocato da milioni di persone, sarà riscattabile fino al prossimo 21 maggio completamente gratis.

GTA 5 su Epic Games Store: come scaricarlo

Accedendo ora sull’Epic Games Store, risulterà ancora riscattabile il download della settimana scorsa, ma è solo questione di ore. A partire dalle 17 di oggi, infatti, la pagina si aggiornerà e renderà disponibile gratis il capolavoro Rockstar GTA 5. Per scaricarlo non bisognerà fare altro che cliccare sul tasto download presente sul portale e aspettare.

Una volta averlo scaricato, il videogame sarà disponibile nella propria libreria di Epic Game per sempre. Considerato il peso di tutti i dati (oltre 100 GB) bisognerà presumibilmente aspettare qualche ora prima di poterlo effettivamente giocare. Si tratta di una sorpresa che farà molto piacere ai milioni di fan in tutto il mondo che, se non ne hanno ancora avuto l’occasione, potranno metter mano a uno dei giochi più di successo della storia.

