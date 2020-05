Andiamo a scoprire Google Trends. Lo strumento di Google fornisce le parole più cercate dagli internauti, favorendo la creazione di contenuti virali.

E’ uno degli strumenti più utilizzati dai creatori di contenuti, in grado di fornire i topic più ricercati del momento. Stiamo parlando di Google Trends, uno degli strumenti del motore di ricerca che aiuta i creatori di contenuti nel creare dei prodotti virali. Infatti lo strumento di Google aiuta anche a capire come le persone reagiscono ad un determinato evento, fornendo i dati sulle parole più ricercate.

In qeusto periodo ad esempio tra le parole più ricercate troviamo “smart working” o “spesa a domicilio“. Mentre invece hanno avuto una drastica caduta nelle ricerche chiavi come “voli low cost“, anche a causa della pandemia che ha bloccato il traffico aereo.

Ma Google Trends non è uno strumento nuovo. Infatti il motore di ricerca lo ha implementato nell’ormai lontano 2004, insieme ai vari servizi come: Google News, Google Immagini, Google Shopping e Google Trends YouTube. Lo strumento è in grado di fornire le aprole più ricercate sia della giornata che dell’ultimo mese.

Google Trends, come usarlo e come analizzare i dati

Ma adesso andiamo a veder come analizza i dati lo strumento offerto da Google. Infatti, usando Trends, Google ci fornirà dei dati confrontando le diverse query, aggiornando i valori per le varie zone geografiche d’interesse.

Da qui nasce la “popolarità relativa” ossia il rapporto tra il volume di ricerca di una query e la somma del volume di ricerca di tutte le query analizzate in un dato luogo e in un dato periodo. I dati verranno poi “normalizzati” per annullare l’eggetto della variabile. Così poi: “I valori che ne risultano vengono scalati in una gamma da 0 a 100 in proporzione a tutte le ricerche analizzate“.

Ovviamente ricordiamo che i dati di Google Trends sono assolutamente “relativi” e non “assoluti”. La normalizzazione dei dati diventa importante proprio per questo, visto che il numero di persone che effettuano ricerche cresce costantemente dal 2004.

Infine andiamo a vedere perchè Google Trends può essere utile per i creatori di contenuti. Infatti utilizzando lo strumento si potranno creare:

1) contenuti che intercettano una ricerca in un preciso momento (“trend stagionali”);

in un preciso momento (“trend stagionali”); 2) contenuti su argomenti popolari (utile ad esempio per siti di notizie);

(utile ad esempio per siti di notizie); 3) contenuti di interesse locale ;

; 4) contenuti correlati all’argomento di tuo interesse (nuove idee);

(nuove idee); 5) contenuti per YouTube ;

; 6) contenuti creativi.

Con lo strumento inoltre sarà possibile intercettare contenuti adatti ad una specifica stagione. Infatti ci sono ricerche che saranno correlate soprattutto ad un periodo dell’anno. Ad esempio un hotel avrà il suo picco di ricerche tra giugno e settembre, mentre la parola “campionato” sarà costantemnte cercata da agosto a giugno.

Con Trends, quindi riusciremo anche a capire quando e come creare un contenuto, riuscendo ad intercettare l’interesse del pubblico per un argomento in un determinato periodo dell’anno.

L.P.

