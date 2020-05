Ferrari, Ufficiale l’arrivo di Carlos Sainz: ha firmato un biennale per sostituire Vettel a partire dal 2021

Era più di una voce quella dell’arrivo di Carlos Sainz in Ferrari e questa mattina si è tramutata in realtà. Pochi minuti fa infatti è arrivata l’ufficialità della firma del pilota spagnolo con la Scuderia di Maranello, con contratto di due anni a partire dal 2021. Il figlio d’arte andrà a sostituire Sebastian Vettel e andrà ad affiancare Charles Leclerc, in quella che si annuncia come una delle coppie più giovani ed esplosive del Circus della Formula 1.

Il via libera all’operazione è arrivato dopo che la McLaren aveva annunciato sempre in mattinata la firma di Daniel Ricciardo per il 2021. Il pilota australiano era l’altro contendente per il sedile in rosso, ma a quanto pare la Ferrari ha preferito puntare sulla freschezza e la voglia di crescere di Sainz Jr. A venticinque anni lo spagnolo, considerato l’erede naturale di Fernando Alonso in Formula 1, è reduce da un’ottima stagione con la scuderia inglese. Nonostante in qualifica sia stato spesso superato dal compagno Lando Norris, in gara ha collezionato il doppio dei punti del giovanissimo talento britannico. L’idea di Mattia Binotto è quella di affiancare un driver costante e affidabile a Charles Leclerc, ora diventato a tutti gli effetti la prima guida del Cavallino Rampante.

