Tra i tanti bonus ed incentivi presenti nel nuovo Decreto Rilancio, c’è anche una sorpresa. Infatti ci sarà un fondo anche per i videogames.

Dopo la pubblicazione del decreto rilancio nella serata di ieri, c’è stata una sorpresa. Infatti è arrivato un bonus anche per i videogames, un settore da sempre in crescita e che nell’ultimo anno è riuscito a fatturare ben 120 miliardi. Ma se l’intera economia è andata Ko dall’inizio dell’economia, il settore digitale ha continuato la sua crescita, con un vero e proprio boom finanziario.

Infatti durante la crisi causata dal Covid-19, la vendita dei videogiochi è schizzata alle stelle, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha invitato la popolazione globale a giocare alle varie console, anche perchè avrebbe effetti benefici sulla nostra salute. Così questa pandemia ha prodotto dei risultati storici per il mondo dei videogames, con il mese di aprile che ha raggiunto il primato di sempre per vendite di videogiochi, con ben 10 miliardi di dollari di fatturato.

Uno deglie sempi più classici è stato il boom delle vendite della nuova saga di Animal Crossing, New Horizons. Il gioco della Nintendo ha infatti venduto 5 milioni di copie nell’ultimo mese ed adesso ha raggiunto un totale di 13.5 milioni di copie vendute (al prezzo di 60 dollari). Cresce anche Microsoft con un aumento di abbonati al Game Pass. Mentre la piattoforma di streaming Twitch ha fatto un balzo del 50%. Infine lo show di Travis Scott su Fortnite è stato visualizzato da ben 12 milioni di videogiocatori contemporaneamente, numeri da capogiro.

Decreto Rilancio, arriva l’aiuto per le case di videogiochi italiane

Ma lo scopo del bonus nel nuovo Decreto Rilancio è soprattutto per aiutare le case di videogiochi italiane e magari per emtterle al passo con i colossi americani e giapponesi. Infatti il bonus non arriva per aiutare l’industria in sè, visto che ogni anno continua a crescere anche grazie all’arrivo degli e-sports.

I comma dedicati ai videgiochi nel nuovo decreto vanno dal 15 al 21 dell’articolo 46 ossia quello dedicato alle start-up innovative. Nascerà quindi un fondo anche per chi sviluppa e cerca di creare videogames. Il fondo dedicato al mondo videoludico si chiamerà First Playable Fund con i soldi che andranno nella loro fase embrionale.

Così nel 2020 verranno distribuiti ben 4 milioni a fondo perduto per il settore. Strumenti del genere esistono già da tempo in Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Danimarca e Polonia. Inoltre il decreto rilancia l’intenzione del Paese di mettersi al passo con i competitors, facendo entrare l’Italia in un mercato globale.

L.P.

