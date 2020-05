Decreto Rilancio: arrivano importanti novità: si amplia la rete dei beneficiari e arrivano nuove integrazioni sui bonus.

La prima grande novità, per quanto riguarda il Decreto Rilancio, riguarda l’ampliamento della rete dei beneficiari. Come riporta Il Fatto Quotidiano, infatti, i 600 euro andranno ad alcune categorie che erano state escluse dal beneficio nel mese di marzo. Tra questi, come leggiamo dalla fonte, rientrano i lavoratori “stagionali” che non lavorano nell’ambito del turismo. Potranno beneficiare anche gli intermittenti che abbiano lavorato per almeno 30 giornate e che abbiano interrotto il loro rapporto di lavoro tra il primo gennaio e il 17 marzo.

Anche gli autornomi, senza partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con contratti autonomi occasionali tra gennaio e febbraio, rientrano tra i beneficiari. Come riporta Il Fatto Quotidiano, ci sono altre categorie che rientrano tra i benediciari: i lavoratori sportivi e i lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Leggi anche >>> Fase 2 parrucchieri, grandissime novità in vista della riapertura

Decreto Rilancio: l’integrazione del bonus

Come leggiamo dalla fonte, i liberi professionisti e i collaboratori coordinati che a marzo già percepivano i 600 euro, vedranno integrare la somma a 1.000 euro. La stessa indennità di 1.000 euro sarà destinata anche ai liberi professionisti, iscritti però alla gestione separata Inps. A loro sarà devoluta la cifra se il reddito del secondo bimestre 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al secondo bimestre 2019.

La replica dei 600 euro e l’aumento a 1.000 sarà destinato anche ai cococo, anch’essi iscritti alla gestione separata. Gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Un’altra importante novità riguarda, come leggiamo dalla fonte, l’integrazione con il Reddito di Cittadinanza. Infatti, queste indennità andranno a integrarsi con il Rdc e chi riceve come reddito meno dell’indennità, si vedrà arricchire fino all’ammontare della stessa indennità.

Potrebbe interessarti anche: Fase 2, la ripresa dello sport: Spadafora fa il punto al Senato

F.A.