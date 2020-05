Tutti i numeri del Covid-19 in Italia nel bollettino del 14 maggio pubblicato dalla Protezione Civile: quasi 3mila guariti in 24 ore, dati ancora preoccupanti in Lombardia

Numeri meno positivi di ieri sul Covid-19 in Italia arrivano dal bollettino del 14 maggio, pubblicato quotidianamente dalla Protezione Civile. I nuovi contagiati sono 992, mentre i morti sono 262, con un incremento dei guariti nelle ultime 24 ore di 2.747. Per effetto di ciò le persone attualmente positive scendono sotto quota 80mila, cioè 76.440. I casi positivi dall’inizio dell’epidemia sono arrivati a 223.096, mentre i morti totali sono 31.368, con i guariti che toccano quota 115.288.

Covid-19, il bollettino del 14 maggio: i dati della Protezione Civile, Regione per Regione

A trainare il numero dei contagi in Italia è sempre la Lombardia, che oggi fa registrare 522 casi, mentre appena dietro, come accade stabilmente ormai da qualche settimana, c’è il Piemonte con 151. Sono le uniche due Regioni ad essere sopra i 100 casi positivi oggi, perché Emilia-Romagna (77), Veneto (32) e Liguria (65) si mantengono molto al di sotto. Le uniche Regioni con zero contagi sono la Sardegna e la Basilicata. Numeri molto bassi anche per Val d’Aosta, Umbria, Trento e Calabria.

