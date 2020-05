Coronavirus, vaccino sempre più oggetto di discussioni e di riflessioni a causa della difficoltà che ci sarà a soddisfare la domanda mondiale.

La pandemia è uno stato di cose che deve far riflettere tutti. Un virus che si diffonde su scala mondiale dovrebbe spingere tutti non più a ragionare come stati e nazioni, ma come genere umano. I terrestri dovrebbero unirsi, tutti, per combattere l’infezione di COVID-19, ma le cose non stanno andando come si pensava. Le ricerche che dovrebbero riuscire a portare allo sviluppo di un virus nei prossimi mesi, anni nel peggiore delle ipotesi, stanno dividendo governi ed unioni. Già è corsa al vaccino e ad accaparrarsi i diritti di utilizzarlo, diffonderlo e somministrarlo ai propri cittadini. E gli USA stanno facendo, come al solito, la voce grossa in ambito internazionale.

Coronavirus, vaccino promesso prima agli USA: “Investono di più”

La famosa agenzia francese Sanofi, che sta lavorando alacremente alla sintetizzazione del virus, ha già sostenuto che verranno privilegiati gli Stati Uniti d’America prima di tutti. Il CEO dell’industria farmaceutica transalpina, Paul Hudson, ha parlato ai microfoni di Blooming. “Gli Stati Uniti avranno diritto all’ordinazione prioritaria più consistente”, ha affermato candidamente, “dal momento che hanno investito di più nella ricerca e nei nostri studi”. Una situazione non proprio bella, che ha anche scaturito la rabbia del presidente Macron, il quale ha detto come l’obiettivo sia quello di creare una cura globale.

