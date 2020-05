Coronavirus, pizzaiolo sassarese distrugge il suo locale a Ploaghe: riaprirlo era diventato impossibile, troppo debiti e mancanza di lavoro

Coronavirus, pizzaiolo sassarese protagonista di un gesto clamoroso che sta facendo il giro del web ed è cliccatissimo su Youtube. Gian Mario Fenu infatti, disperato per la sutuazione contigente creata dal Coronavirus e dalla chiusura dei locali, ha scelto un gesto estremo. Armato di mazza, ha distrutto il pub di cui era proprietario a Ploaghe.

Il 59enne Fenu è molto conosciuto, a Ploaghe ma non solo, per le sue due passioni. Da una parte la cucina, in particolare la pizza (ha partecipato diverse volte ai Campionati Mondiali di categoria). Dall’altra il paracadutismo e il volo libero che pratica ancora adesso e per questo è soprannominato ‘Ciondolo’.

Da 29 anni in paese aveva aperto il Fanatic Pub che però, anche se dalla prossima settimana i locali pubblici torneranno aperti, ha chiuso i battenti. Una decisione drastrica, quella del proprietario, che è stato messo ko dalla pandemia e dalla mancanza di clienti. Ormai il locale causava solo costi e nessuna entrata. Così ha scelto la via più drastica anche dolororsa. Ha distrutto il locale a colpi di mazza, un modl anche per sfogare la sua rabbia senza far del male a nessuno. E poi ha postato il video su Facebook.

Corknavirus locale distrutto a colpi di mazza, aprire sarebbe costato troppo



Gian Mario Fenu ha preso d’assalto il suo locale al grido di ‘Grazie Covid’. Però c’è chi in paese sussurra che il Pub fosse chiuso già da tempo, anche prima che arrivasse il lockdown generale su tutta Italia E forse non è un caso che sul profilo dell’uomo già nei giorni scorsi comparissero annunci per vendere tutte le suppellettili e i mobili, lampadari compresi

In ogni caso Fenu, intervistato da ‘La Nuova Sardegna’, ha detto di non voler mandare nessun segnale ai politici: “Non ce l’ho con nessuno. A causa del Covid non ce la facevo a sostenere i costi e allora ho deciso di abbattere la struttura. Molto semplice. Anzi, mi stupisce l’interesse che ha suscitato il mio video”. Tenere aperto gli costava 3mila euro al mese e la ripartenza sarebbe stata probabilmenmte un bagno di sangue. Quindi meglio dare un taglio netto.

Il pizzaiolo comunque cade in piedo. Infatti è proprietario di un altro locale, il Caffè San Pietro,e quello riparirà regolarmente: “Quello non ho intenzione di distruggerlo e magari mi potrò preparare al meglio ai campionati mondiali dei pizzaioli ai quali ho partecipato gli anni scorsii”. Rimane però il problema di fondo della sua categoria, sia quella dei ristoratori che dei proprietari di bar. In questi giorni diversi hanno riapertiom, servendo solo da asporto. Ma la stima dei locali che invece non alzeranno più le serrande è altissima.

