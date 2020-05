Coronavirus: non solo la salute fisica, ma anche quella mentale potrebbe avere ripercussioni a causa della pandemia. Ad annunciarlo è l’Oms.

La pandemia da Coronavirus potrebbe avere importanti ripercussioni anche sulla salute mentale, non solo su quella fisica. Come riporta Ansa, a lanciare quest’appello è stata l’Organizzazione mondiale della Sanità. L’isolamento, spiegano gli esperti dell’Oms, potrebbe causare vere e proprie “sofferenze psicologiche”.

A prender parola sulla questione è stata Devora Kestel, direttrice del dipartimento “Salute mentale” dell’Oms. Le sue parole, riportate dall’agenzia Ansa, parlano di probabile aumento dei casi di malattie mentali. Questa è una questione, secondo la direttrice, che i governi dovrebbero mettere in primo piano.

Coronavirus: anche la salute mentale è a rischio

Come riporta Ansa, la direttrice del dipartimento di salute mentale ha riportato l’esempio dell’HIV. Proprio come quest’ultimo virus, il Covid potrebbe diventare un virus endemico e non scomparire mai. Pur senza confondere le due malattie, ciò che la direttrice ha voluto mettere in chiaro è che si tratta di un virus nuovo che è entrato nella nostra popolazione e le difficoltà stanno proprio nel prevedere quando ne usciremo.

Risulta, dunque, molto difficile prevedere quando questa malattia scomparirà. Come riporta Ansa, un vaccino eliminerebbe la malattia, è vero. Ma, allo stesso tempo, questo deve essere un vaccino altamente affidabile e, soprattutto, disponibile per tutti.

Le sofferenze mentali, a questo punto, potrebbero derivare proprio da questo stato di incertezza, isolamento e paura. Non per ultime, le conseguenze economiche. Queste potrebbero avere delle ripercussioni importanti sullo stato di salute mentale degli individui. L’appello che lancia l’Oms è quello di prendere in seria considerazione anche questo aspetto, di primaria importanza.

F.A.

