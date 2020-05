Coronavirus, Mosca sta per lanciare testi di massa nei prossimi mesi e per fine anno c’è un progetto di proporzioni enormi.

Il coronavirus sta continuando a tenere in ginocchio tutto il mondo e la situazione è grave. Alcuni Paesi, come l’Italia, stanno pian piano uscendo dalla crisi, ma il sistema economico è seriamente danneggiato ed il numero di morti che continuano ad accumularsi è difficile da affrontare. La situazione non è delle migliori e per questo i governi di ogni Paese stanno facendo il massimo per difendere i propri cittadini e trovare la famosissima cura alla malattia di Wuhan. Una cura, quella del vaccino in via di sviluppo, che sta già dividendo il mondo e creando enormi tensioni. In Russia, precisamente nella capitale Mosca, è iniziato un nuovo processo di controllo e di lotta al COVID-19 che potrebbe essere a dir poco pionieristico e guidare altre città.

LEGGI ANCHE —> Mascherina “a tempo”, il dott. Mucerino a iNews24: “Il mio progetto, ma quanti ostacoli!”

Coronavirus, Mosca lancia test di massa: 200mila al giorno per fine anno

Il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, ha fatto un importante annuncio tramite i propri profili ufficiali. Sono state annunciate delle manovre atte a combattere il COVID-19 in modo forte ed innovativo, utilizzando metodologie nuove e tecnologie. Verrano infatti sorteggiati a caso 70mila russi ogni tot di giorni per procedere con dei test approfonditi e rivelare presenze del virus asiatico. Non solo: per fine anno l’obiettivo è costruire una rete che possa garantire ben 200 mila test al giorno per tutti i cittadini della città. Insomma un progetto assolutamente enorme, che potrebbe dare inizio ad una rivoluzione globale per la costruzione di impianti simili.

LEGGI ANCHE —> Decreto Rilancio, in arrivo importanti novità: i dettagli

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24