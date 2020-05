Forte della spinta di complottisti vari, sta girando sul web la notizia “Bill Gates arrestato per terrorismo biologico”. Si tratta ovviamente di una fake news, l’ennesima riguardante il Coronavirus.

La crociata dei complottisti contro quei non ben definiti “poteri forti” non conosce tregua, anzi. In tempo di pandemia e lockdown sono in continuo aumento le false notizie che coinvolgerebbero in diversi modi personaggi più o meno noti legati a vaccini e simili.

Questa volta è toccato nuovamente al filantropo fondatore di Microsoft, già nei mesi scorsi protagonista di diverse bufale circolate in rete. A partire da uno speech pubblico di alcuni anni fa in cui Gates, da tempo impegnato sul fronte delle vaccinazioni, parlava dei rischi di una possibile pandemia.

Bill Gates arrestato per terrorismo biologico: la nuova fake news complottista

L’impegno di Bill Gates e la moglie Melinda nel finanziare un vaccino attraverso la loro fondazione, è stato già in passato fonte creativa per diverse teorie strampalate. Dai microchip iniettati per controllare le persone, alla diffusione a tavolino del virus per poi lucrare su un fantomatico vaccino.

Nelle ultime ore il miliardario americano è tornato sulla cresta dell’onda, a suon di condivisioni sui social network. La notizia sarebbe che Bill Gates sarebbe stato arrestato con l’accusa di terrorismo biologico. Una notizia che ovviamente, se fosse vera, troverebbe spazio sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. E chiaramente non è così.

Ad accompagnare la fake news un fotomontaggio di infima qualità, in cui il magnate americano appare portato via dalle forze dell’ordine. L’invito che rivolgiamo ai nostri lettori è dunque sempre lo stesso: prima di condividere una notizia verificarne l’autenticità.

