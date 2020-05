Sbarca su WhatsApp l’Assistenza clienti di Tim. Andiamo a vedere come i clienti del gestore telefonico potranno contattare il numero dedicato.

Altra Novità per WhatsApp. Infatti sull’estensione WhatsApp Business sbarca l’assistenza clienti della Tim, andiamo quindi a vedere come funziona e quale numero contattare. Infatti nella giornata di ieri, l’operatore telefonico ha aggiunto un nuovo canale dedicato al costumer care, il tutto per essere sempre più vicini ai clienti.

Partiamo dal numero da aggiungere sulla rubrica. Infatti per poter contattare il servizio clienti della Tim su WhatsApp Business, basterà aggiungere sulla rubrica il seguente numero: 335.1237272 e scrivere un messaggio. Dopo il messaggio inviato al seguente numero, risponderà dopo pochi secondi un bot che spiegherà come funziona l’assistenza clinti del gestore telefonico. Ovviamente il servizio sarà gratuito, ma soprattutto sarà una valida alternativa al 119.

La novità principale sta nel fornire tale servizio anche per coloro che non hanno sottoscritto un abbonamento con la Tim.

WhatsApp, come contattare l’assistenza Tim con Business

Dalla sua nascita, WhatsApp si è sempre contraddistinto per la sua semplicità e la stessa cosa vale anche per il servizio Business. L’app di messaggistica con l’estensione per le imprese, avrà le stesse caratteristiche della versione normale, ci sarà giusto l’aggiunta di qualche strumento in più per il costumer care e per la vendita dei prodotti. Proprio grazie a queste due estensioni, Tim ha deciso di aprire il suo numero per l’assistenza clienti su WhatsApp.

L’informazione l’ha fornita stesso Tim attraverso il suo numero, il 119. Infatti chiamando il numero classico d’assistenza clienti, saremmo in grado di ricevere un messaggio dallo stesso gestore in cui viene spiegato come utilizzare il servizio.

Come detto basterà aggiungere il numero 335.1237272 nella rubrica dello smartphone e contattarlo tramite WhatsApp. Una volta aggiunto il numero sull’app di messagistica, apparirà il messaggio “Questa è una chat con l’account business ufficiale di “TIM”. Tocca per maggiori informazioni“, indicando appunto che si tratta di un account verficato.

Per avviare la conversazione basterà mandare un semplice messaggio, come ad esempio un “Buon Giorno”. Il bot risponderà dopo pochi secondi, presentando il servizio clienti su WhatsApp Business. Poi bisognerà speigare le problematiche e dopo appena un paio di minuti, risponderà un operatore in carne ed ossa pronto a risolvere la problematica presentata.

L.P.

