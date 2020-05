Twitter diventa la prima grande azienda, in ambito tecnologico, a permettere ai suoi dipendenti di lavorare per sempre in modalità “smart”.

I dipendenti di Twitter potranno usufruire, a tempo indeterminato, del lavoro in modalità remota. Come riporta La Stampa, infatti, una nota sul blog dell’azienda ha annunciato che se i dipendenti avranno la possibilità e la voglia di continuare a lavorare da casa, l’azienda darà loro la possibilità di farlo. Questo non significa che gli uffici non riapriranno, anzi. Come leggiamo dalla fonte, l’Amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, attraverso una mail, ha fatto sapere che gli uffici saranno comunque pronti ad accogliere nuovamente tutti i dipendenti. Dunque, la scelta spetta a loro.

Il lavoro in modalità remota, come riporta La Stampa, era stato incoraggiato da Twitter a partire dallo scorso 2 marzo. Poi, dall’11 marzo, l’azienda l’ha reso obbligatorio per tutti i dipendenti, a causa della pandemia da Coronavirus. In vista delle incognite dei prossimi mesi, fa sapere l’azienda, la massima priorità è quella di salvaguardare la salute di tutti i dipendenti.

Twitter: l’annuncio del CEO sul lavoro “smart”

Come riporta La Stampa, Twitter darà dunque, ai suoi dipendenti, la possibilità di scegliere se continuare a lavorare in modalità smart, comodamente da casa, oppure tornare negli uffici, che comunque riapriranno. Ancora non è stato rivelato il numero di dipendenti che, effettivamente, potranno lavorare da casa per sempre.

Ma, in base a quanto leggiamo dalla fonte, Twitter non è l’unica azienda ad aver incentivato questo tipo di prospettiva. Anche Facebook e Google hanno permesso ai loro dipendenti di lavorare in modalità “smart” almeno fino alla fine di quest’anno. Lo stesso Google, come riporta La Stampa, ha concesso ai dipendenti un giorno di riposo, il 22 maggio, per affrontare la delicata questione dell’esaurimento nervoso legato allo “smart working” in periodo di Coronavirus.

