Traghetto Covid, nasce la nave per i malati anziani: la decisione del Friuli Venezia Giulia. E’ stata affittata la Gnv Allegra del gruppo MSC Crociere per la modica cifra di 700mila euro al mese

Poteva sembrare un’idea assurda ed invece è diventata realtà. Creare una nave per ospitare tutti i malati di Covid-19 più anziani. Il Friuli Venezia Giulia ha deciso di progettare il traghetto “speciale” per risolvere l’emergenza coronavirus a Trieste. E’ stata presa in affitto la Gnv Allegra del gruppo Msc Crociere per una cifra di circa 700mila euro al mese. Al suo interno è stato adibito un vero e proprio ospedale, con tutte le attrezzature necessarie per curare i malati di Covid. Un modo per tenere isolati i pazienti contagiati delle Rsa, evitando di alimentare il focolaio all’interno della città. Qualcuno però si è opposto a quella che diventerebbe a tutti gli effetti una “nave lazzaretto”.

Traghetto Covid, nasce la nave per i malati anziani: la decisione del Friuli

Se da un lato infatti la “nave Covid” potrebbe garantire il completo isolamento dei pazienti, dall’altro non piace molto l’idea di tenere le persone anziane all’interno di quello che è stato definito da alcuni cittadini un “lazzaretto galleggiante”.

Su Change.org è nata una petizione negli ultimi giorni promossa dai triestini per abolire la proposta della Regione Friuli. La consigliera democratica Laura Formulari attacca: “Comunque andrà, il presidente Fedriga e l’assessore alla sanità Riccardi devono chiedere scusa a Trieste”.

Questo perchè nonostante l’emergenza, sembra che Trieste abbia strutture sufficienti per non dover ricorrere ad una soluzione del genere. I 700mila euro di affitto mensile sembra effettivamente uno spreco agli occhi della comunità. Si è mostrato scettico anche l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi di Forza Italia, che dopo l’iniziale via libera al progetto, pare averci ripensato. “Una soluzione surreale e grave, perché di mezzo ci sono persone, non merci”.

Per ora i malati anziani della zona sono 168 e 76 di loro hanno già un posto prenotato sulla nave. Il trasferimento a bordo dovrebbe avvenire a breve, almeno che qualcosa non cambi nelle prossime ore.

