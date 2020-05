Il Tifone Vongfong è la prima grandissima tempesta dell’anno 2020. La situazione in Asia è davvero molto critica.

Il Tifone Vongfong è un tifone enorme che si sta sviluppando in Asia. Il continente è da sempre soggetto a tempeste di portata importantissima, ma fino ad ora, fortunatamente, non c’erano stati fenomeni in tal senso. Il Covid-19 ha completamente rubato la scena, gli occhi ed i cuori di tutta la popolazione asiatica e tutti si sono dimenticati dell’inevitabile stagione dei tifoni che era alle porte.

Il primo di questo 2020, anno iniziato tutt’altro che positivamente, è di dimensioni davvero molto importanti, riporta la CNN. Ed ora questo enorme tifone si appresta ad abbattersi con una forza importante su diversi Paesi, in particolare sulle Filippine, ora a grande rischio.

Tifone Vongfong è la prima grande tempesta del 2020

In Asia i tifoni sono un qualcosa di assolutamente consueto, ma ora ciò assume un nuovo significato. Con la pandemia di COVID-19, un tifone significa davvero grossi problemi. Con la quarantena da rispettare, i danni al sistema economico, il settore ospedaliero sotto pressione: sferzate di vento velocissime e pioggia scrosciante non sono proprio l’ideale.

Il tifone Vongfong è pronto ad abbattersi con violenza su diversi Paesi del continente asiatico, la tensione è davvero altissima e l’allerta è importante. Sono attesi circa 100 con un massimo di 250 mm di pioggia. Tempi durissimi, pronti a peggiorare per tanti asiatici.

