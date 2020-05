Terremoto, forte scossa a Fiume: paura al confine con la Croazia. Il sisma di magnitudo 3.6 ha avuto l’epicentro vicino la città sulla costa adriatica

Un terremoto di 3,6 gradi nella scala Richter ha colpito questa mattina la costa settentrionale croata vicino alla città di Fiume.

Il Centro sismologico europeo-mediterraneo ha riferito che il terremoto, inizialmente registrato ad una magnitudo di 3,6, ha scosso l’area vicino a Fiume intorno alle 11 di mercoledì mattina.

Secondo i loro dati, l’epicentro si trovava a una profondità di 10 chilometri ed era a 24 chilometri a sud-est di Rijeka (nome croato della città), a tre chilometri a nord-est di Jadranovo vicino a Crikvenica e 94 chilometri a sud di Lubiana.

Anche il Ministero dell’ambiente sloveno ha pubblicato dati simili, secondo i quali si dice che l’epicentro fosse a 28 chilometri a sud-est di Fiume, a una profondità di 16 chilometri e avesse una magnitudino di 3,3 secondo la scala Richter.

Terremoto, forte scossa a Fiume: paura al confine con la Croazia

Questi dati vengono elaborati automaticamente e potrebbero non essere completamente corretti. Un rapporto del Servizio sismologico croato deve ancora essere annunciato, sebbene ci siano dettagli iniziali sul loro sito web che il terremoto è stato di magnitudo 3.9.

Nel frattempo la terra non trema solo in Europa. Una fortissima scossa è stata registrata nella notte italiana nell’Oceano Pacifico vicino alle Isole Santa Cruz. Il sisma di magnitudo 6.6 è stato avvertito tra le Isole Salomone e l’arcipelago delle Vanuatu. Non è ancora chiaro se abbia causato delle vittime.

