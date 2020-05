Si torna a parlare della liberazione di Silvia Romano. In merito il ministro degli esteri afferma che non sarebbe stato pagato nessun riscatto.

Si continua a parlare della liberazione di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya nel 2018. Silvia, con molte probabilità, è stata liberata tra l’8 ed il 9 maggio in Somalia, grazie all’operazione delle teste di cuoio italiane. Dal rientro della cooperante in Italia, sono spuntate diverse indiscrezioni sulla cifra pagata dal Governo italiano per la sua liberazione. Ma ieri sera ha cercato di far chiarezza il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Il titolare della Farnesina ha infatti affermato: “A me non risultano riscatti pagati, altrimenti dovrei dirlo“. Infatti, con le sue affermazioni, il ministro Di Maio ha sorpreso tutti durante l’ospitata a Fuori dal Coro, trasmissione di Rete 4. Inoltre il capo della Farnesina ha aggiunto: “Perchè la parola di un terrorista vale più di quella dello stato italiano?“.

Le affermazioni di Luigi Di Maio sono arrivate dopo un’intervista ad un esponente degli Shabaab, che parlava di un pagamento da parte del governo italiano.

Silvia Romano, Di Maio: “Chiederemo più sicurezza alle Ong”

Durante il suo intervento a Fuori dal Coro, il ministro DI Maio ha trattato diversi punti. Infatti il capo della Farnesina ha ricordato che non è facile restare in mano ad una cellula terroristica per più di un anno, ricordando come Shabaab arruoli oltre ai criminali anche i bambini.

Il ministro degli Esteri ha poi ricordato che adesso l’unica cosa che conta è che Silvia ritrovi la serenità. Di Maio ha poi aggiunto che dopo la liberazione di Silvia, sono arrivate addirittura minacce che rischiano di far mettere la scorta alla ragazza.

Sempre il ministro degli esteri ha poi chiesto più sicurezza alle Ong, ricordando come l’organizzazione per cui lavorava Silvia fosse sconosciuta al Governo italiano.

A rafforzare la posizione di Luigi Di Maio, ci ha pensato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Infatti, intervistato al progamma “Di Martedì” condotto da Giovanni Floris, Speranza ha affermato che non è stato pagato nessun riscatto e che in questo momento ogni polemica dovrebbe essere messa da parte.

L.P.

