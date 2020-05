Qatar Airways, la bella iniziativa: voli gratis per medici e infermieri. La compagnia aerea mette a disposizione ben 100mila biglietti

In onore della Giornata internazionale degli infermieri (12 maggio), la Qatar Airways ha annunciato che regalerà biglietti aerei di andata e ritorno gratuiti come gesto di ringraziamento a 100.000 operatori sanitari in tutto il mondo che hanno combattuto la pandemia di Covid-19.

L’omaggio è iniziato ieri e si chiuderà alle 23.59 del 18 maggio. Tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e ricercatori clinici) possono fare domanda su qatarairways.com/ThankYouHeroes. A loro verrà quindi assegnato un codice promozionale unico, offerto in base all’ordine di arrivo.

Gli operatori sanitari di tutti i paesi del mondo hanno diritto ai biglietti. Per garantire che il processo di candidatura sia equo e trasparente, ogni paese riceverà un’assegnazione giornaliera di tickets, a seconda della sua popolazione, scaglionata in un periodo di sette giorni dal 12 al 18 maggio.

I candidati selezionati saranno in grado di prenotare fino a due biglietti andata e ritorno in classe economica gratuiti (uno per sé e un altro per un ospite) per qualsiasi punto della rete globale del Qatar.

I biglietti devono essere prenotati entro il 26 novembre 2020, con viaggi validi fino al 10 dicembre 2020. Sono completamente flessibili, con un numero illimitato di destinazioni o cambi di data consentiti senza alcun costo. Prima dell’imbarco, un documento di identità valido deve essere presentato all’aeroporto al momento del check-in.

“Noi di Qatar Airways siamo incredibilmente grati per l’impegno e il duro lavoro degli operatori sanitari di tutto il mondo che hanno curato le persone in questi tempi di incertezza. La loro dimostrazione eroica di gentilezza, dedizione e professionalità ha salvato centinaia di migliaia di vite in tutto il mondo“, ha affermato Akbar Al Baker, Amministratore delegato del gruppo di Qatar Airways.

Come ulteriore gesto di apprezzamento, medici e infermieri riceveranno anche uno sconto del 35% presso i punti vendita Duty Free del Qatar presso l’hub della compagnia aerea all’aeroporto internazionale di Doha, Hamad, valido fino al 31 dicembre 2020.

