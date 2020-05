Situazione meteo complicata per l’Italia. Infatti la penisola sarà divisa in due, con piogge e temporali al Nord ed un caldo africano al Sud.

L’alta pressione sub-tropicale è in viaggio verso la penisola, condizionando non poco la situazione meteo in Italia. Ma nonostante l’alta pressione in transito per l’Italia avremo una situazione atmosferica particolare, con il Nord che sarà segnato da piogge e grandinate, mentre al sud avremo un primo assaggio di caldo africano.

Al Nord quindi tornano le pesanti precipitazioni, mentre su gran parte del Centro ed al Sud, avremo un rinforzo del vento, che andrà ad accompagnare il bel tempo sulla penisola. Nel corso della mattinata, così, le prime precipitazioni inizieranno a cadere su Valle d’Aosta, su Piemonte, Lombardia e Trentino alto Adige. Temporali che poi si estenderanno su tutto il NordOvest con l’evolversi della giornata. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questa giornata.

Meteo, Italia divisa in due: tra il freddo del Nord ed il caldo africano

Questo mercoledì 13 maggio avremo così una situazione meteo opposta tra Nord e Sud. Infatti mentre sulle regioni settentrionali la giornata sarà segnata da piogge e maltempo, sulle regioni meridionali avremo un primo assaggio del caldo africano. Andiamo quindi ad analizzare che tempo farà, osservando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione con nuvolosità irregolari specialmente al Nord Ovest. Qui spunteranno le prime piogge su Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e settori alpini. Nel corso della giornata però, queste precipitazioni potrebbero estendersi su tutte le regioni settentrionali. Temperature stabili, con massime tra i 17 e 22 gradi.

Mentre invece al Centro Italia avremo una situazione stabile, con un clima asciutto su tutte le regioni. Durante la giornata qualche velatura potrà coprire i cieli centrali, ma non saranno previste precipitazioni. Nubi in aumento specialmente in Toscana con l’arrivo della sera. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con massime tra i 23 ed i 28 gradi.

Indine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione totalmente contrapposta rispetto al Nord. Infatti qui farà sentire il suo effetto il caldo africano, con sole su gran parte delle regioni meridionali. Qualche lieve pioggia colpirà la Sicilia meridionale. Le temperature subiranno un brusco aumento, con massime che andranno dai 28 ai 34 gradi.

L.P.

