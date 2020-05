Juventus, Demiral torna ad allenarsi sul campo: il comunicato ufficiale apparso proprio in questi istanti sul sito del club bianconero.

Buonissime notizie in casa Juventus in vista della possibile ripresa del campionato. Demiral, che si era infortunato lo scorso gennaio in occasione del big match di campionato contro la Roma, è tornato ad allenarsi oggi sul campo. Lo rende noto lo stesso club bianconero attraverso un comunicato ufficiale apparso da poco sul proprio sito: “Oggi c’è una novità che riguarda Merih Demiral: il giocatore turco è tornato al Training Center. Merih, che prosegue il suo percorso riabilitativo al J|Medical, da oggi ha infatti iniziato anche a lavorare in campo, nell’ottica di un graduale recupero dal suo infortunio“. Una buonissima notizia, dunque, per il tecnico Sarri e per tutti i tifosi bianconeri.

Juventus, il programma di allenamento odierno

Juve che, intanto, continua ad allenarsi con l’obiettivo di mantenere una buona condizione fisica. “Continua il programma di allenamento individuale per i giocatori della Juventus. I bianconeri impegnati, come nei giorni scorsi, sono Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey e Rugani“, si legge nella nota odierna della società di corso Galileo Ferraris. Intanto, però, resta da capire se e quando riprenderà il campionato di Serie A: seguiremo con estrema attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.