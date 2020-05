Fase 2 parrucchieri, grandissime novità in vista della riapertura prevista per il 18 maggio: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Grandissime novità in vista della riapertura delle attività in programma il prossimo 18 maggio. E alcune delle principali novità riguardano i parrucchieri e gli estetisti. Secondo quanto riportato dal documento dell’Inail e dell’Iss approvato dal Comitato tecnico scientifico, i primi potranno infatti aprire anche domenica e lunedì con una distanza di almeno 2 metri tra le diverse postazioni e con aree d’attesa per i clienti posizionate all’esterno dell’attività commerciale. Una novità, dunque, importantissima in vista dell’imminente ripartenza.

Fase 2 parrucchieri, ecco la situazione in Germania

In Germania, intanto, hanno già riaperto barbieri e parrucchieri con linee guida specifiche. A Berlino, ad esempio, è possibile recarsi in uno di questi negozi soltanto su appuntamento e i clienti devono inoltre rispondere alle domande di uno specifico questionario. Ad Amburgo, invece, c’è l’obbligo di indossare la mascherina e tenere un metro e mezzo di distanza tra i diversi clienti. Senza dimenticare, infine, l’obbligo di disinfettati i sedili, le maniglie delle porte e tutte quelle cose che potrebbero entrare in contatto con i clienti.

