Fase 2, la ripresa dello sport: Spadafora fa il punto al Senato. Il ministro ha indicato la data del 25 maggio per la riapertura dei centri sportivi

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è costantemente sotto la luce dei riflettori negli ultimi giorni per la questione inerente la ripresa del campionato di calcio. Per il momento l’aspetto più importante era il famoso protocollo per l’allenamento collettivo delle varie squadre di Serie A. Quello proposto dal comitato dei medici del calcio è stato sonoramente bocciato dal Governo, che attraverso il proprio comitato tecnico scientifico ne ha presentato un altro di difficile attuazione. Un braccio di ferro che continua e non ha ancora scritto una parola fine definitiva. Proprio in questi minuti Spadafora sta parlando al Senato per fare il punto sulla ripresa dello sport. Per quanto riguarda il calcio ha dichiarato: “Sappiamo l’importanza sociale che il calcio racchiude in sè, oltre alla valenza economica dell’industria ad esso connessa. Stiamo parlando in un fatturato di oltre un miliardo di euro l’anno. La nostra priorità resta però sempre la sicurezza di cittadini e atleti. Non mi piace l’inasprimento del dibattito politico e mediatico, incomprensibile a fronte di milioni di italiani interessati alla propria salute e al proprio lavoro”. Poi un passaggio sul protocollo per gli allenamenti: “Credo che le osservazioni saranno prese in considerazione dalla Figc, che riadatterà il proprio protocollo a queste indicazioni per consentire la ripresa degli allenamenti. Per quanto riguarda la ripresa del campionato dobbiamo aspettare a pronunciarci. Non è possibile decidere per fretta irresponsabile. Un’incertezza che sta caratterizzando diversi paesi. Gli unici che hanno deciso subito sono quelli che hanno bloccato, mentre gli altri hanno rinviato la decisione per analizzare la curva dei contagi”.

Fase 2, la ripresa dello sport: Spadafora fa il punto al Senato

Durante l’informativa al senato, il ministro dello Sport ha parlato del lavoro effettuato in questi giorni per permettere la ripresa dell’attività sportiva. Si è parlato dei centri sportivi, prossimi alla riapertura con misure strettissime per la sicurezza degli utenti.

Se tutto procederà nel migliore dei modi le palestre dovrebbero riaprire massimo entro il 25 maggio.

Spadafora ha dichiarato: “Tutto lo sport di base deve ripartire. I centri sportivi, gli impianti e i circoli devono riprendere l’attività entro il 25 maggio. Questo è il nostro intento. Se il comitato tecnico scientifico ci darà parere positivo forse anche prima. Metteremo le risorse necessarie a disposizione per attuare il protocollo di sicurezza per le realtà che avessero problemi ad attuarlo attraverso la società Sport e Salute”.

Un paio di settimane quindi, e curva epidemiologica permettendo, si potrà tornare ad allenarsi anche all’interno di luoghi chiusi.

