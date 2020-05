Decreto Rilancio, parla Conte: “Sul piatto 25,6 miliardi per il lavoro”. Grande sostegno per le Partite Iva, per la Piccola e Media Impresa

Decreto Rilancio, parla Conte: alla fine di una lunga gestiazione il testo è rponto ma ora dovrà passare dall’approvazione del Parlamento. Intanto però illustra i dettagli principali. “La manovra contiere delle premesse perché già in questa fase si crei una ripartenza”. Conte sottolionea come il grido di allarme di chi ha sofferto in questo due mesi di cgiusura non è passato inascoltato. “Confidiamo che le erogazioni arrivino in tempi ancora più rapidi rispetto a quelli registratri finora”.

Ci saranno 25,6 miliardi di euro destinati solo al lavoro, per rafforzare Cassa Integrazione e Bonus Autonomi. Ci saranno anche 600 euro subito per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, non appena il Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quasi 16 miliardi anche per il sostegno alle Piccole e Medie iimprese. In più saranno tagliati 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato, con lo stop alla rata Irap di giugno.



Come ha spiegato il premier, “finora abbiamo pagato l’85 per cento della cassa ordinaria e quasi l’80 per cento del bonus per gli autonomi. In totale erogato misure per 4,6 mln di lavoratori”. E arriverà un reddito di emergenza per le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione.



Decreto Rilancio, i sostegni concreti per imprese, agricoltura, università



Il premier Conte ha annunciato che per la sanità è previsto un sostegno cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni. In vista assunzioni di 9600 infermieri, ma anche un fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, riseorse per 40 milioni. In più 240 milioni andranno per le nuove assunzioni nella Sanità e 190 milioni saranno utilizzati per incentivi ai medici”. Un fondo speciale sarà anche destinato all’istruzione. Il decreto prevede infatti 1,4 miliardi per università e ricerca con l’assunzione di 4000 nuovi ricercatori.



Quasi in lacrime la ministra Teresa Bellanova (Politiche Agricole): “Per qualcuno può essere un punto secondario. Per me e la mia storia invece è un punto fondamentale e mi riferisco all’articolo 110 bis. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da oggi vince lo Stato, più forte della criminalità e del caporalato”. Si riferisce alla regolarizzazione degli immigrati irregolari che potrano emergere e lavorare senza timori nelle campagne. Al settore dell’agricolutra sono stati destinati 1 miliardo e 150 milioni di euro per sostenere tuttala filiera agricola.

Previsti anche 6 miliardi per gli indennizzi “alle imprese che fatturano da zero a 5 milioni di euro e che hanno avuto un calo di fatturato del 33%, sostanzialmente la totalità”. Lo ha anticipato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. L’indennizzo partirà da 2mila euro a fino a oltre 40mila euro per le imprese che hanno perso la capacità di fatturare.

Confermato anche il pacchetto turismo con un bonus “fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro” per le vacanze. La prima rata Imu sarà abbonata per alberghi e stabilimenti balneari. Inoltre ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap, anche grazie alla collaborazione con Anci.