Decreto Rilancio, Conte e le nuove misure: l’opposizione, a cominciare da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, non ha gradito i provvedimenti

Decreto Rilancio, Conte ha illustrato le nuove misure e l’opposizione parte subito alla carica. Il primo a reagire è stato Matteo Salvini, da sempre critico contro l’attuale governo. Nonostante i 55 miliardi sul piatto, è la loro distribuzione che non lo convice affatto.



“Assistenzialismo, burocrazia, statalismo e pochi soldi a pioggia – ha scritto su Facebook il leader della Lga – senza un’idea di sviluppo del Paese e con imprese, Partite Iva, Comuni e produttori da mungere”. Conferma che ormai la pazieenza degli italiani è finita e prosegue: “Cassa integrazione non pagata, 600 euro negati, soldi in banca per commercianti e imprenditori mai visti, poco o niente per le famiglie, silenzio sulla scuola”.

La Lega ha anche pronte le controproposte: ” Cassa integrazione automatica senza intervento dei sindacati, non debiti ma aiuti a fondo perduto per le imprese, anche grazie alla rottamazione di 8 milioni di cartelle esattoriali, taglio della burocrazia e del Codice degli Appalti, con pace fiscale e pace edilizia, poteri speciali ai Sindaci per appalti e opere pubbliche. Su tutto questo: niente.

La nostra volontà di collaborare per risolvere i problemi rimane, ma anche per questo decreto di centinaia di pagine non siamo stati ascoltati o coinvolti”.



Salvini commenta le lacrime del ministro Bellanova paragonandole a quelle di Elsa Fornero quando era ministro. E dice che non commuovono nessuno. Sullo stesso tono anche Giorgia Meloni: “Stasera il Ministro Bellanova si è commossa. Ma per la regolarizzazione degli immigrati. Io sinceramente sono basita”.

Anche la posizione della leader di Fratelli d’Italia è fortemente critica: “Centinaia, forse migliaia di italiani in queste settimane hanno pianto, magari di notte, di nascosto dai loro figli, schiacciati dalla disperazione per aver perso tutto, o per timore di perdere tutto. Aspettando un aiuto che non è arrivato mai”.

Decreto Rilancio, ora lo scontro si sposta in Europa per il Recovery Fund



Oltre al Decreto Italia, lo scontro potrebbe spostarsi anche al Parlamento Europeo. Venerdì infatti è previsto il voto su una risoluzione che chiede alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, misure ambiziose per sostenere gli Stati. Ma come anticipa ‘La Repubblica, la Lega in Europa voterà contro il Recovery Fund da mille miliardi parte dei quali destinati all’Italia.