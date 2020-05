Nuovi casi di Covid-19 in Cina, una città serra le porte: si torna al lockdown

In Cina si è tornati alle origini. Dopo 6 nuovi casi di Covid-19 nella città di Jilin, nell’omonima provincia cinese del nordest, è stato ordinato un altro lockdown. Chiusura dei confini, sospensione dei trasporti e stop a scuole e locali pubblici: teatri, scuole, palestre. Ai residenti della città di 4milioni di cittadini sarà concesso uscire dai confini soltanto con esito negativo al test dell’acido nucleico nelle ultime 48 ore.

Così come in Italia, anche in Cina viene fatto un resoconto giornaliero. La Commissione Sanitaria Nazionale ha emanato il bollettino che vede 82.926 casi, con 104 pazienti ancora in cura, di cui 10 in condizioni gravi, 78.189 persone dimesse dopo essere guarite e 4.633 deceduti per la malattia.

Covid-19, dalla Cina avvertono: “Scelta prematura, l’Italia non è al sicuro”

Dopo due mesi di totale lockdown, l’Italia è finalmente ripartita. Da ieri, lunedì 4 maggio, il Paese è entrato ufficialmente nella cosiddetta Fase 2. Riprese diverse attività lavorative e, più in generale, concesse maggiori libertà ai cittadini. La decisione, presa dal Governo a seguito dei numeri incoraggianti registrati nelle ultime settimane, potrebbe però avere gravi ripercussioni.

Secondo alcuni ricercatori, infatti, la scelta di allentare le misure sarebbe avvenuta troppo prematuramente. Nello specifico, uno studio dell’ospedale generale cinese di Pechino ha cercato di capire le motivazioni che hanno portato l’Italia ad avere più casi della provincia cinese di Hunan. Per arrivare a delle conclusioni valide, gli esperti hanno deciso di modificare un modello matematico (il SIR), per mappare gli effetti del Coronavirus a seconda delle misure preventive prese in diverse zone.

