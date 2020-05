Tutti i numeri del Covid-19 in Italia nel bollettino del 13 maggio pubblicato dalla Protezione Civile: calo dei contagi, i positivi sono meno di 80mila

Numeri nuovamente incoraggianti sul Covid-19 in Italia arrivano dal bollettino del 13 maggio, pubblicato quotidianamente dalla Protezione Civile. I nuovi contagiati sono 888, mentre i morti sono 195, con un incremento dei guariti nelle ultime 24 ore di 3.502. per effetto di ciò le persone attualmente positive scendono sotto quota 80mila, cioè 78.457. I casi positivi dall’inizio dell’epidemia sono arrivati a 222.104, mentre i morti totali sono 31.106, con i guariti che toccano quota 112.541. In terapia intensiva ci sono 15 pazienti in meno rispetto a ieri, con –215 ricoverati con sintomi.

Covid-19, il bollettino del 13 maggio: i dati della Protezione Civile, Regione per Regione

A trainare il numero dei contagi in Italia è sempre la Lombardia, che oggi fa registrare 394 casi, mentre appena dietro, come accade stabilmente ormai da qualche settimana, c’è il Piemonte con 169. Sono le uniche due Regioni ad essere sopra i 100 casi positivi oggi, perché Emilia-Romagna (50), Veneto (31) e Liguria (67) si mantengono molto al di sotto. L’unica Regione con zero contagi è l’Umbria, numeri molto bassi anche per Basilicata, Val d’Aosta, Sardegna e Calabria.

