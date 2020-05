Coronavirus, allarme OMS: dall’ultima riunione degli esperti arriva una doccia fredda sulle speranze. La convivenza con il virus durerà a lungo

Coronavirus, allarme OMS: il picco del contagio in tutto il mondo, nonostante i 4,3 milioni di casi attuali, non è stato raggiunto. Ma soprattutto nonostante le aperture di molti governi che stanno poco alla volta mollando la presa sul lockdown, in realtà siamo molto lontano dal poter rialzare la testa. L’ultima riunione di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha fatto emergere chiaramente.

A frenare gli entusiasmi è stato Mike Ryan, capo del programma di emergenze sanitarie in seno all’OMS. A precisa domanda sulla revoca per l’allerta pandemia, l’esperto ha risposto che dovrenmo affrontare ancora un lungo cammino prima di ritrovare la normalità. Proprio per questo OMS “non abbasserà il livello di allarme fino a quando non disporremo di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti”.

Prudenza condivisa anche da Tedros Adhanom Ghebreyesus, numero uno dell’Organizzazione. Gli ultimi numeri pubblicati sullo stato di salute del mondo certificano due dati. Quello positivo è che l’età media è cresciuta. Ma quello negativo è che “il tasso di progresso è troppo lento per raggiungere gli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile e sarà ulteriormente indebolito dal Covid-19“. Proprio per qeusto, non solo a causa della pandemia, tutti i Paesi dovranno investire più risorse nei loro sistemi sanitari rafforzando l’assistenza sanitaria di base. Propprio di questo parleranno gli esperti nella prossima sessione della World Health Organization’s World Health Assembly, a Ginevra dal 17 al 21 maggio,.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, OMS annuncia: “Prepariamoci alla prossima pandemia”

OMS, l’aspettativa di vita aumenta ma ci sono ancora molte carenze di servizi



Presentando i dati sull’aspettativa di vita aumentata, l’OMS ha puntato il dito sulle diseguaglianze. I principali miglioramenti sono arrivati nei Paesi a basso reddito, con un dato aumentato del 21% (pari a 11 anni). La maggior parte dei miglioramenti è arrivata grazie alla lotta contro Hiv, malaria, tubercolosi, oltre ad un numero di malattie tropicali trascurate. Ma c’è anche una migliore assistenza sanitaria materna e infantile che ha ridotto la mortalità dei bambini tra il 2000 e il 2018.

Però la copertura vaccinale, è aumentata di poco negli ultimi anni e per questo la malaria rimane un fattore. Inoltre c’è carenza di servizi per prevenire e curare malattie non trasmissibili come cancro, ictus, diabete, malattie cardiache e polmonari. Nel 2016 in particolare il 70% di tutti i decessi nel mondo erano attribuibili a malattie non trasmissibili.

In più in oltre il 40% dei Paesi ci sono meno di 10 medici per 10.000 persone. E oltre il 55% delle nazioni ha meno di 40 infermieri e ostetrici ogni 10.000 abitanti. L’OMS stima che nel 2020 circa 1 miliardo di persone spenderà almeno il 10% del proprio budget familiare per l’assistenza sanitaria. E la maggior parte di loro vive in Paesi a basso reddito medio.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24