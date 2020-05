Chrome sta lanciando una nuova modalità scura, molto più efficace della precedente, che aveva deluso molti utenti. Vediamo insieme come attivarla.

Chrome aveva già lanciato lo scorso anno una modalità “scura”, che tuttavia aveva deluso più di qualche utente. Le motivazioni principali delle delusioni ricadevano nel fatto che la vecchia modalità non era “black” a tutti gli effetti, dal momento che, come riporta Libero Tecnlologia, solo l’interfaccia Chrome presentava la modalità scura, mentre i siti visitati rimanevano bianchi.

Come riporta Libero Tecnologia, le cose stanno però per cambiare, dal momento che 9to5google.com ha trovato un nuovo “flag” nell’applicazione. I flag, come leggiamo dalla fonte, sono delle opzioni da poter attivare manualmente. La nuova flag che 9to5google.com ha scoperto è, infatti, #enable-android-dark-srp”. Tuttavia, come si legge già dalla dicitura, quest’opzione sarà disponibile solo per l’app Chrome di Android e sarà solo la “serp” di Google a “disegnarsi” di nero. Essendo dunque una flag, si potrà andare sulla barra degli indirizzi di comando “chrome://flags” e da qui si potrà abilitare e disabilitare manualmente ogni opzione.

Chrome: come attivare l’attuale modalità “black”

Per quanto riguarda l’attuale modalità “black”, come riporta Libero Tecnologia, è possibile attivarla fin da subito su Android. Basterà andare sul menù con i tre puntini. Da qui si accede alle Impostazioni e, successivamente, su Temi. Le opzioni presenti sono: Chiaro, Scuro e Predefinito. Come leggiamo dalla fonte, quest’ultima voce non dipende dall’utente, ma è una scelta automatica.

Il tema scuro, come riporta Libero, è quasi indistinguibile dalla cosiddetta “modalità in incognito”, dal momento che le interfacce sono quasi del tutti identiche.

