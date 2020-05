Cevher Toktas, arrestato dopo la sua drammatica confessione, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto al delitto e anche come era maturato: “Ho messo un cuscino sulla faccia di mio figlio. Poi ho aspettato e ho chiamato i dottori perché non sospettassero nulla. Non ho mai amato il mio figlio più piccolo e sono lucido nel dirlo, non ho problemi mentali. L’unica ragione per cui l’ho fatto è che non lo volevo, non lho mai voluto”.

Al momento del ricovero del bambino, anche il giocatore era stato messo in isolamento, temendo un contagio. Poi era stato dimesso per il funerale celebrato il giorno successivo. E aveva anche commosso il web condividendo sui social una foto della tomba di suo figlio, con il messaggio: “Non fare affidamento sul mondo”. In realtà l’uniso su cui non fare affidamento era lui. Adesso finirà sotto processo e per la legge turca la pena prevista, in caso di condanna, sarà l’ergastolo.