La ragazza che cammina nuda nel video che sta circolando in rete non è Silvia Romano: la nuova bufala sulla cooperante rapita in Africa e torna in Italia

Dal rientro di Silvia Romano in Italia, avvenuto lo scorso 9 maggio, nel Paese si è acceso un acceso dibattito. Sulla vicenda della giovane cooperante milanese, rapita 18 mesi in Kenya e venduta ai terroristi islamici, si è scatenata l’opinione pubblica, soprattutto per la sua conversione all’Islam e sul presunto prezzo del riscatto pagato dall’Italia. Ma non solo, perché intorno all’immagine di Silvia si è creato un odio ingiustificato e anche della fake news. L’ultima bufala riguarda un video, che sta girando in rete e sui social network, in cui si vede una ragazza che cammina nuda per strada, indicata come la 24enne milanese. Dalle parole pronunciate si capisce che il girare senza vestiti è un segno di manifestazione contro il razzismo. Ma in realtà non si tratta di Silvia Romano, bensì di una giovane valdostana a Bologna, in un filmato girato nel 2017.

Silvia Romano, la nuova bufala del web: la ragazza nuda del video non è la cooperante rapita

Il video incriminato, mandato in giro per il web pensando che la protagonista fosse Silvia Romano, in realtà si riferisce ad una giovane valdostana che cammina nuda per le strade di Bologna nel 2017. La ragazza in questione, 27enne all’epoca, che vaga senza vesti e con la sola borsa a tracollo, viene intervistata e afferma che quel gesto è un “esperimento sociale“. Come riportato dal sito ‘Bufale.net‘, si tratta chiaramente di una fake news.

La vicenda del rapimento de del riscatto di Silvia Romano, che ora, dopo la conversione all’Islam, si fa chiamare Aisha, è molto controversa. Una volta smaltite le fatiche e ritrovata la lucidità mentale, inevitabilmente messa a dura prova dalla lunga prigionia, gli inquirenti dovranno chiarire alcuni punti fondamentali. Ma il popolo dei social si è scagliata violentemente contro la cooperante, tanto che ora si pensa addirittura di tenerla sotto scorta.