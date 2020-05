Tony Hawk’s Pro Skater, una delle serie di simulazione sportiva più famose della storia, torna nel 2020 con una gloriosa remastered.

Tony Hawk‘s è un nome praticamente leggendario per milioni di persone. Il suo nome si è inciso nella storia dello skateboarding in seguito a delle corse indimenticabili e delle esibizioni praticamente senza paragoni. Il suo nome, poi, divenne ancora più famoso dopo essere stato associato ad una delle serie di simulazione sportiva più famosa e florida di sempre. Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 uscirono per PlayStation nei primi anno 2000. Da un tipo di videogioco del genere, a dirla tutta, non ci si aspettava molto.

Il mondo dello skateboard è senza dubbio di nicchia ed il budget non era di certo altissimo. Eppure ne uscirono due veri e propri capolavori, che vendettero tantissimo, conquistandosi un posto nel cuore e nella memoria di ogni videogiocatore nato dopo il 1990.

La velocità e l’accessibilità del gameplay conquistarono tantissimi giocatori che mai prima si erano affacciati al mondo dello skateboarding. E così leggende di quello sport, modi di dire, di fare e di vestirsi si diffusero man mano che le copie si vendevano.

Ed ora, dopo anni ed anni di preghiere, Tony Hawks Pro Skater torna con una remastered di pregevolissimo livello. Meno di un’ora fa l’annuncio che sta facendo impazzire i social networks, con un trailer che promette un’esperienza nuova, migliorata, in 4k.

Quando esce e dove giocarci

Come si vede sul finale, il gioco uscirà il 4 settembre 2020. Prodotto dalla Activision, la stessa casa che ha prodotto gli originali, uscirà per tutte le piattaforme. In particolare si potrà giocare su PlayStation 4, su Xbox One e per PC su Epic Games Store. Questo dovrebbe significare che, almeno per un po’, il gioco non dovrebbe essere disponibile per Steam, ma sono soltanto delle ipotesi.

