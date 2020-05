Serie A, medici sportivi in rivolta: essere considerati come unici responsabili per la ripresa del calcio in caso di positività pesa come un macigno

Serie A, medici sportivi in rivolta: fatta salva la loro professionalità, il protocollo per la ripresa del calcio affida loro un ruolo fondamentale. Saranno i custodi unici per la salute dei calciatori e quindi in caso di nuove positività anche i primi a risponderne. Un carico di responsabilità che rischia di avere ripercussioni gravi anche nell’immediato.

Lo ha confermato il profesor Enrico Castellacci, già responsabile medico della Nazioanmlòe (anche ai Mondiale del 2006). Oggi è presidente di presidente di L.A.M.I.C.A. (Libera Associazione Medici Italiani del Calcio) e quindi direttamente coinvolto. Fatto salvo il fatto che i medici sono tutti professionisti seri abituati ad assumersi le loro responsabilità, seondo lui c’è un pericolo conreto: “Il medico del calcio è l’anello debole della catena – ha detto a Radio Punto Nuovo – che non ha un contratto depositato in Lega. Il paradosso è che la figura più debole si ritrova ad essere la figura fondamentale e la più critica”.

E rivela di aver già ricevuto diverse lettere da colleghi in Serie B che minacciano di dimettersi se non sarà riesaminata la questione della responsabilità Anche perché può sfiociare in responsabilità penale. Invece secondo Castellacci “i club si devono assumere le loro responsabilità. Bisogna nominare dei medici competenti che vanno associati ai medici del calcio nel rispettare le linee guida”. E secondo lui il modello migliore al momento è quello tedesco.

Serie A vicina alla ripresa, ma ora i Dilettanti rischiano grosso



Di Serie A, medici e responsabilità sempre a Radio Punto Nuovo ha parlato oggi anche Pino Capua (commissione medica FIGC e presidente commissione antidoping FIGC). Ha sottoscritto la posizione di Castellacci. “Non si capisce perché i medici non hanno un’identificazione formalmente precisa all’interno del nostro mondo, quindi condivido le sue parole. In questi giorni stiamo organizzando una commissione che sarà utilizzata per valutare questa problematica e spero che la situazione si risolva a prescindere”.

Ma c’è un altro problema di fondo che nessuno in questo momento sta affrontando. Perché di fronte all’interesse di fare ripartire a tutti i costi la Serie A, governo e Federcalcio sembranmo trascurare tutto il resto del mondo del calcio. A cominciare dai Dilettanti che ora sono fermi ma prima o poi vorrebbero ripartire.

Il dottor Capua è chiaro: “Per loro bisognerà attendere un vaccino, il rischio 0 non ci sarà a settembre, ottobre o novembre. Bisogna avere grande pazienza ed equilibrio, perché sono molto numerosi. Il modulo tedesco è assolutamente percorribile, non capisco perché non farlo anche in Italia. Speriamo nella collaborazione di tutte le parti in gioco”.