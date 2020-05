Sciopero benzinai previsto tra il 13 ed il 14 confermato, ecco quando partirà

Il lockdown che ha caratterizzato l’intera Fase 1 di lotta al Covid-19 ha messo in ginocchio la circolazione all’interno delle nostre città. Negozi chiusi, attività lavorativa ridotta all’osso e nessuna possibilità di svago, hanno reso quasi impossibile prendere la macchina se non per fare la spesa. Un colpo davvero duro per il settore dell’automotive in generale.

Anche i benzinai, di conseguenza, hanno dovuto fare i conti con una contrazione dei guadagni mai vista, così come il calo del prezzo del petrolio assolutamente anomalo. Un effetto collaterale che ha messo in ginocchio le stazioni di servizio, praticamente inoperose. Tutto questo ha spinto le associazioni sindacali a farsi sentire nei confronti del Governo, per rivendicare la propria richiesta di aiuti, fondamentali in questo momento per non far affondare l’intero settore.

Sciopero benzinai confermato

In una nota condivisa da Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio si legge: “I gestori non chiedevano altro che condividere responsabilità e oneri con il Governo e l’intera filiera composta da tanti soggetti economici (concessionari autostradali primi fra gli altri) con ben altra solidità ed una incommensurabilmente maggiore remunerazione”.

Tutto avrà inizio a partire dalle 22:00 di stasera e proseguirà per le successive 48 ore: le aree di servizio autostradali chiuderanno.