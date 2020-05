Tra giovedì e sabato, il meteo in Puglia sarà decisamente estivo. Con l’arrivo del primo anticiclone africano, previsti fino a 38 gradi nel foggiano

L’estate si avvicina. Se nel Nord Italia sono previsti temporali ed acquazzoni per tutta la settimana, il Sud inizia ad assaporare la stagione più calda. Tra giovedì e sabato, infatti, in Puglia arriva il caldo africano, con punte di 38 gradi in alcune zone del foggiano. Clima leggermente più gradevole vicino alla costa, dove non si dovrebbero superare i 34-35 gradi.

Situazione molto simile in Sicilia e in Calabria, dove sono previsti tanto sole e picchi di 35 gradi durante le ore del pomeriggio. Anche Firenze e Roma si preparano a giorni di fuoco, con i primi 30 gradi dell’anno che dovrebbero durare fino alla fine della settimana.

Meteo, temporali e clima freddo al Nord

Situazione completamente opposta al Nord Italia, dove l’estate è ancora molto lontana. Già da inizio settimana l’intero territorio è soggetto a diversi acquazzoni e temporali, con temperature decisamente in calo. La situazione dovrebbe rimanere la stessa almeno fino a sabato 16 maggio.

Particolarmente a rischio saranno i rilievi e le alte pianure, soprattutto per quanto riguarda il versante occidentale. Situazione più gradevole dalla parte opposta, con Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia che dovrebbero avere temperature meno fredde nei prossimi giorni.

