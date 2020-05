Fase 2, Roma: i commercianti della moda protestano per i mancati aiuti del governo nel periodo di chiusura forzata.

Roma: questa mattina i commercianti dei cosiddetti “negozi di lusso” si sono riuniti (con le debite distanza) a Piazza di Spagna, per manifestare il loro dissenso contro le lentezze degli aiuti del governo, per far ripartire le loro attività. Come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, i manifesti esposti dai commercianti recitano: “Senza aiuti, il 18 maggio non possiamo ripartire”.

Ad intervenire sulla delicata questione, come leggiamo dalla fonte, è stato Raffaele Rubin, fondatore di Josas Immobiliare, che ha fatto notare come i commercianti stiano cercando di dimostrare che “il governo non è abbastanza vicino”.

Fase 2: la protesta dei commercianti di Roma

Tra le tematiche al centro della protesta, come riporta Adnkronos, c’è la cassa integrazione. Da quanto si apprende, la cassa integrazione ancora non arriva ai dipendenti. Ma a questo si aggiungono i contributi insufficienti, gli affitti dei locali e le grandi difficoltà per ricevere i prestiti garantiti dallo Stato.

Il potenziale licenziamento dei dipendenti, come leggiamo dalla fonte, è uno dei punti più delicati dell’intera questione. Infatti, stando alle parole dei commercianti, la “decontribuzione totale” dei dipendenti è il punto a cui dare maggior urgenza.

Raffaele Rubin sostiene inoltre che è meglio finaniare le imprese piuttosto che parlare di cassa integrazione oppure di reddito di cittadinanza. Secondo il founder di Josas Immobiliare, il finanziamento rappresenta la svolta per la ripartenza del sistema produttivo.

In linea più generale, ci che i commercianti chiedono è che le procedure subiscano un intervento più rapido da parte delle autorità: c’è bisogno di investimenti “a tasso agevolato o, addirittura, a tasso zero”. Un’ altra richiesta è anche la rimozione della Ztl dal centro storico, cosicché tutti i cittadini possano accedere liberamente e la riduzione del flusso turistico possa essere contrastata.

F.A.