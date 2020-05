Il governo sta lavorando per il nuovo provvedimento della Fase 2: dal 1° giugno possibili spostamenti tra Regioni, ma in tutte. Ecco le novità

Dal 4 maggio è cominciata ufficialmente in Italia la fase 2, quella della ripartenza di molte attività lavorative e dei maggiori spostamenti da casa dei cittadini. Tra le cose ancora non consentite, oltre alla riapertura al pubblico di alcuni locali come bar, ristoranti e negozi di parrucchieri, nemmeno la possibilità di spostarsi dalla propria Regione, se non per i motivi di necessità da dichiarare nell’autocertificazione. Dal 18 maggio cambierà qualcosa, con altri lavoratori che torneranno al proprio posto, ma ancora nulla per quanto riguarda il trasferimento in un altro territorio. L’ipotesi che circola è quella che il Governo potrebbe riaprire la mobilità tra Regioni dal 1° giugno, ma non ci si potrà muovere liberamente in tutta Italia. Dalle indiscrezioni che filtrano potranno riaprire i confini le Regioni limitrofe se entrambe con basso rischio di contagio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2, bar e ristoranti verso la riapertura: arriva la nuova autocertificazione

Fase 2, dal 1° possibili spostamenti tra Regioni limitrofe con basso rischio contagio. Il Governo incontra i governatori

Dunque, dal 1° giugno probabilmente si potrà ricominciare a spostarci in un’altra Regione liberamente, senza essere passibile di sanzione. Inizialmente, però, sarà possibile soltanto tra territori limitrofi e solo se entrambe presentano un basso numero di casi di Covid-19. Il Governo sta elaborando questo nuovo provvedimento, coadiuvato dagli amministratori regionali che premono. La riapertura sarà, però, sempre condizionata dall’andamento della curva dei contagi.

LEGGI ANCHE >> Estate 2020, riapertura spiagge: tutte le regole nelle varie regioni

A dare questa anticipazione è stato il governatore della Liguria Giovanni Toti che, intervenendo a ‘Radio 24‘ ha affermato: “Sulla riapertura delle Regioni il Ministro Francesco Boccia ci ha riferito che dalla prossima settimana cominceranno le valutazioni. Forse avverrà il 25 maggio, ma più probabilmente il 1° giugno“. Lo stesso Boccia, a ‘La Repubblica’, ha però espresso grande cautela sull’argomento: “Il meccanismo è molto complesso e non è stato ancora definito. Per le Regioni ad alto rischio ci saranno inevitabilmente ancora delle restrizioni“.

Coronavirus ultime notizie 12 maggio: spostamenti tra Regioni, si valuta ipotesi primo giugno https://t.co/nx8aZEgun8 via @fanpage — Paolo (@Paolo52364232) May 12, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24