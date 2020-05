Procedono le riaperture previste nella Fase 2. Le banche riceveranno i clienti anche senza appuntamento a partire già dal prossimo lunedì.

Procede il piano di riapertura delle diverse attività, commerciali e non, come previsto nella cosiddetta “Fase 2” partita lo scorso 4 maggio. Tra sussidi e misure di sostegno economico, restano centrali le banche, punto di riferimento per la richiesta di numerosi servizi.

Dopo una prima riapertura “soft”, con un ampliamento degli orari, sembrerebbe ora raggiunto un nuovo accordo tra Abi e sindacati. A partire dal prossimo lunedì infatti, 18 maggio, sarà nuovamente possibile recarsi nelle filiali anche senza aver fissato prima un appuntamento.

Fase 2, Banche: ingresso senza appuntamento se non risale il contagio

Prove di normalità dunque, con la possibilità di recarsi nella propria banca di riferimento senza dover fissare prima un appuntamento. Per rendere possibile ciò però saranno adottate diverse misure di sicurezza. In primo luogo il rapporto tra clienti e lavoratori che dovrà essere massimo di uno a uno. Niente attese all’interno delle filiali quindi, ma ingresso consentito solo quando ci sarà del personale disponibile da subito.

A questo si aggiunge inoltre un’ulteriore condizione. La possibilità di tornare immediatamente al modello precedente laddove si dovessero registrare un aumento del contagio. Valutazioni che saranno quindi fatte su base locale in base all’evolversi della situazione. Il consiglio ad ogni modo rimane quello di recarsi nelle banche esclusivamente per quelle operazioni non eseguibili da remoto, tramite app o home banking.

