Il Molise inizia a tremare: dopo settimane senza troppi contagi da Coronavirus, la regione ha registrato 72 casi in 10 giorni. Focolaio nella comunità rom

Nonostante i numeri siano in calo, l’Italia non è ancora uscita dall’emergenza Coronavirus. Le regioni più colpite rimangono quelle al Nord, ma i numeri sono preoccupanti anche in altre zone del Paese. Tra le poche regioni con pochissimi positivi registrate, fino a poco tempo fa c’era il Molise. Preso addirittura come modello da seguire, ora inizia a tremare.

Dopo settimane senza molti contagi, negli ultimi 10 giorni si sono registrati ben 72 casi positivi. Il motivo sarebbe da attribuire ad un focolaio che si è venuto a creare a Campobasso, a causa di un funerale organizzato dalla comunità rom il 30 aprile scorso. Tra i principali soggetti ad essere accusati c’è il sindaco Roberto Gravina, reo di aver permesso un’onoranza funebre con un numero di presenti ben più alto del consentito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Wuhan testa tutti i cittadini: 11 milioni di tamponi

Molise, il funerale organizzato dai rom: l’episodio

Il motivo che ha causato l’avvento del Coronavirus anche in Molise è da additare ad un funerale che si è tenuto il 30 aprile scorso a Campobasso. Organizzato dalla comunità rom, all’onoranza funebre era presente un numero molto alto di persone. Il sindaco Gravina ha parlato di non più di 10 presenti, ma sul web girano diversi video raffiguranti almeno il triplo degli invitati.

Da quel giorno fino ad oggi, il numero di contagi è salito in maniera importante, facendo entrare il Molise nel turbine dell’emergenza Coronavirus. I 72 casi registrati fino ad ora sarebbero in realtà molti di più, secondo quanto riportano gli esperti. I tamponi sono stati effettuati solo a coloro che hanno mostrato i tipici sintomi della pandemia. Il sindaco ha annunciato che ci sarà un numero maggiore di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, con alcuni numeri civici da tenere particolarmente sott’occhio. L’obiettivo è isolare i positivi da subito, in modo da evitare una diffusione del virus nel resto della regione.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, italiani diligenti: 40% di spostamenti in meno nel lockdown

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24