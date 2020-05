Il Libano verso una nuova chiusura dopo i nuovi casi di Coronavirus: dalla fase 2 si torna in quarantena. La decisione del governo

Moltissimi Paesi del mondo, dopo la fase più critica dell’emergenza Coronavirus, stanno cominciando ad allentare le misure di lockdown e a riaprire le attività. Ma il rischio che tutti temono, Italia compresa, è una ripartenza del contagio e un ritorno alla chiusura, che sarebbe deleteria a livello sociale ed economico. Tutto ciò è avvenuto in Libano, dove dopo il rialzo del numero dei casi positivi degli ultimi giorni, ha deciso di tornare alla quarantena, anche se per pochi giorni. Da domani fino a lunedì prossimo i cittadini libanesi subiranno il blocco totale di tutte le attività commerciali e produttive. Il rialzo dei contagi sembra essere stato provocato da una mala gestione dei rimpatri dall’estero. Negli ultimi giorni sono stati registrati del Paese del Medio Oriente centinaia di nuovi casi, che hanno portato il totale a 890.

Coronavirus, in Libano torna il lockdown: stop fase 2, nuova quarantena per una settimana

La fase 2 in Libano era cominciata, come in Italia, lo scorso 4 maggio, ma dopo poco più di una settimana il Paese asiatico è costretto a tornare indietro. Il governo ha imposto nuove misure di lockdown da domani fino al 18 maggio a causa dell’improvviso rialzo dei contagi negli ultimi giorni, dovuto molto probabilmente ai rientri dall’estero. Riunitosi oggi alla presenza del premier Hassan Diab e del presidente della Repubblica Michel Aoun, il governo libanese ha decretato il nuovo blocco totale delle attività commerciali e produttive, che avevano riaperto da pochi giorni. Il 28 maggio era in programma la ripresa della Scuola, mentre l’8 giugno dovrebbe riaprire l’aeroporto della capitale Beirut. Ora, però, gli eventi programmati potrebbero subire una variazione a seconda della situazione medico-sanitaria.

Coronavirus, il Libano interrompe la Fase 2 e torna in quarantena: “Troppi contagi” https://t.co/rfbAR08JLF — La Stampa (@LaStampa) May 12, 2020

