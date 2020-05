Tra le misure restrittive per contenere il Coronavirus, la Francia ha bandito il consumo di alcol lungo la Senna. Le sponde del fiume tra i luoghi più gettonati della movida parigina.

La parola d’ordine è più o meno la stessa in tutto quanto il Vecchio Continente: distanziamento. Nell’ottica di allentare in tempi brevi le misure restrittive adottate dai diversi governi, resta centrale il tema di evitare il più possibile gli assembramenti di persone.

Come visto anche in Italia alla riapertura dei Navigli a Milano, i luoghi simbolo della movida sono inevitabilmente quelli più a rischio. Tante, troppe persone, concentrate in spazi relativamente limitati. In Francia la situazione è molto simile, con i primi allentamenti alle misure restrittive attuati a partire dallo scorso lunedì. Ad oggi la Francia conta ancora 94mila positivi al virus, con i decessi che hanno superato quota 26mila.

Coronavirus Francia, a Parigi proibito il consumo di alcolici sulle sponde della Senna

Al fine di evitare possibili assembramenti, a Parigi è stato proibito il consumo di alcolici sugli argini della Senna e lungo il Canal Saint-Martin. Le sponde del fiume rappresentano da sempre uno dei luoghi di ritrovo prediletti dai giovani, tra artisti di strada e la possibilità – appunto – di bere una cosa in compagnia.

Ad annunciarlo è stato il Ministro dell’Interno francese Christophe Castaner, specificando come il buon esito dell’allentamento delle limitazioni dipenda in gran parte dalla condotta dei cittadini. Le sponde della Senna così come il Canal Saint-Martin sono tra i luoghi più frequentati dai parigini, specialmente nelle belle giornate che consentono picnic e relax all’aria aperta.

Al contempo restano chiusi anche i parchi e le ville della capitale francese, attualmente ancora rientrante nella cosiddetta “zona rossa”. L’ufficio stampa della Prefettura, contattato dalla CNN, fa sapere che al momento non è ancora stata definita una scadenza al provvedimento.

