Ripresa della Serie A, il Ministro Spadafora torna a parlare. Chiesta la responsabilità ai medici sociali

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport è tornato a parlare. Durante l’edizione serale del TG1 è stato interrogato circa la ripresa del campionato e della delibera da parte del Comitato Tecnico Scientifico. “Il CTS – Comitato Tecnico Scientifico – chiede modifiche del protocollo FIGC. Una di queste è quello di mettere in quarantena tutta la società coinvolta qualora ci fosse qualche positivo. Un’altra è che i tamponi non vengano fatti a discapito di alcun cittadino e che la responsabilità ricada sui medici sociali. Dalle indicazioni del CTS emerge che la linea di prudenza seguita finora è quella giusta, abbiamo bisogno di un’altra settimana per capire la curva epidemiologica come si evolverà per darci una data di ripresa del campionato. Entro la fine del mese di Maggio vogliamo la ripresa di tutti i centri sportivi, palestre, centri danza”.

