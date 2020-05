Dopo lunghe trattative, lo scorso 23 aprile era arrivata la conferma che Silvia Romano, rapita in Kenya nel 2018, stava bene.

Era arrivata intorno allo scorso 23 aprile, come riporta il Messaggero, la notizia che Silvia Romano, rapita in Kenya nel 2018, stava bene. La notizia dell’informazione, come leggiamo dalla fonte, deve aver avuto un prezzo parecchio elevato: si parla infatti di circa 200 mila euro al suggeritore, in cambio delle informazioni riguardo il luogo dove Silvia si trovava, ovvero nel villaggio di Buulo Fulaay.

Come riporta Il Messaggero, durante i diversi spostamenti di Silvia, più volte i servizi segreti sono riusciti ad intercettare le sue tracce, senza poter tuttavia intervenire. Poi, il 17 gennaio, viene inviato uno dei primi video, che garantivano che Silvia era in buone condizioni di salute. Ma questo verrà visto solo a fine aprile.

Silvia Romano: le cifre delle trattative di riscatto

Come riporta il Messaggero, sono state lunghe le trattative per il riscatto della giovane. Dopo aver chiesto la collaborazione dei colleghi turchi, la trattativa è entrata nel vivo. Inizialmente, i terroristi di Al Shabaab, come leggiamo dalla fonte, sembravano avere un progetto molto ambizioso: 10 milioni per il riscatto di più prigionieri. Ma questa voce non è stata confermata. Anche in base alle parole che Silvia ha rilasciato al magistrato: “Sono sempre stata tenuta da sola”, non sembrano esserci state conferme su quel progetto.

Ristabiliti i contatti, i carcerieri hanno chiesto due milioni di euro, in cambio della liberazione di Silvia. Come riporta Il Messaggero, con ogni probabilità, l’accordo viene trovato su un milione e mezzo. Al momento non ci sono conferme, ma nemmeno smentite. Ciò che è certo, come riporta la fonte, è che l’aiuto dei servizi turchi si è rivelato fondamentale. Come leggiamo dalla fonte, le forze speciali sono partite la sera tra l’8 e il 9 maggio, per raggiungere il luogo concordato, dove la ragazza è stata presa in consegna dagli 007.

