Roma stupro sventato per poco in pieno centro. Una storia molto triste che ci fa comprendere come i problemi atavici della nostra società continuino.

Malgrado il problema del COVID-19, la società continua ad essere popolata da individui problematici che non comprendono l’importanza di vivere con gli altri, in armonia. Le tante morti che sono state provocate dal virus di Wuhan, i danni all’economia, la quarantena, il lockdown. Eppure c’è chi ancora disprezza la vita e chi ci circonda, che tratta gli altri con odio, come oggetti. Nella giornata di ieri, riporta Repubblica, a Roma c’è stato un episodio davvero triste. Una donna, in mezzo alla strada, è stata quasi stuprata. Qualcosa che da diversi mesi non si leggeva più sui giornali e che di certo non ci mancava affatto lo stupro, e che ora torna a farsi spazio nella cronaca.

Roma, stupro sventato dai passanti: 60enne spogliata in strada

L’orribile atto è stato commesso a Roma, precisamente nel quartiere Esquilino. Nel pomeriggio, un uomo etiope di 33 anni ha aggredito una donna coreana di 60 anni. L’uomo ha abbattuto la donna praticamente in mezzo la strada, strappandole i vestiti di dosso e tentando di stuprarla davanti a tutti. Dei passanti hanno immediatamente staccato i due ed il ragazzo originario dell’Africa è scappato ma non per molto. Poco dopo, infatti, la polizia lo ha intercettato ed arrestato per tentato stupro. Una faccenda senza dubbio molto triste, che deve farci fermare a riflettere su quanto continuiamo a mancare di umanità