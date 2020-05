Morto il Rapper Nick Blixky: ucciso brutalmente a colpi di pistola. Sette colpi per le vie di New York, come in un film thriller

Il rapper di Brooklyn, Nick Blixky, è stato scoperto steso sulla strada con ferite da proiettile al torace, come confermato dal dipartimento di polizia di New York.

Il New York Post riferisce che Blixky è stato trovato su Winthrop Street a Prospect Lefferts Gardens alle 21:30 di ieri sera dopo aver subito ferite da arma da fuoco multiple.

Il 21enne, all’anagrafe Nickalus Thompson, è stato portato di corsa al New York Health and Hospitals / Kings County, dove è stato dichiarato morto.

Alcuni testimoni hanno raccontato che Nick “stava cercando di scappare” quando qualcuno lo ha afferrato per il fianco e gli ha sparato sette volte.

Su Facebook, un uomo che si è descritto come il fratello di Blixky, Nasir Fisher, ha dichiarato: “Riposa in pace ‘Bro’ Nick Blixk. Il mio cuore è spezzato”.

Ha anche smentito le dichiarazioni secondo cui il musicista sarebbe stato ucciso dagli sbirri, dicendo in un altro post: “La polizia non ha ucciso mio fratello, state zitti e lascialo riposare in pace”.

Ore prima della sua morte, il rapper su Instagram aveva promosso il suo primo mixtape, “Different Timin”, in uscita il 6 giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto l’attore Jerry Stiller, era il padre del famoso Ben

Morto il Rapper Nick Blixky: ucciso brutalmente a colpi di pistola

Ancora non sono chiare le motivazioni della sparatoria e chi sia il responsabile. La polizia sta indagando seguendo varie piste.

Il NYPD ha riferito che per il mese di aprile 2020, il principale crimine indicizzato a New York City ha visto una riduzione complessiva del -28,5 per cento (5121 contro 7.162) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tra il 1° e il 30 aprile, “il crimine generale è sceso in tutti i quartieri” e New York ha registrato una riduzione del -9,7 per cento del numero di episodi di sparatorie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morta Betty Wright: l’icona della musica soul aveva 66 anni