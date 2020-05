All’età di 92 anni è morto l’attore comico Jerry Stiller, padre del noto Ben, e ad annunciare la morte è stato suo figlio su Twitter

È morto all’età di 92 anni l’attore comico Jerry Stiller, padre del noto Ben Stiller. Ad annunciare il decesso, per cause naturali, è stato il figlio sul proprio profilo Twitter.

Nato a New York l’8 giugno del 1927, nel 1954, dopo aver sposato Anne Meara, formò un duo comico con la moglie. Gli “Stiller and Meara” divennero molto popolari tra gli anni ’60 e ’70. Nel 1986 i due realizzarono anche una sitcom, The Stiller and Meara Show, che però non fruttò molto successo.

Negli anni ’90 interpretò il padre del personaggio di George Costanza nella sitcom Seinfeld, andata in onda dal 1993 al 1998.

Successivamente interpretò il personaggio di Arthur Spooner nella sit The King of Queens. Ha preso parte anche a dei film in cui ha lavorato suo figlio Ben: parliamo di Zoolander, Lo Spaccacuori e Zoolander 2.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020