Morto Andrea Rinaldi, il giovane calciatore aveva solo 19 anni. L’ex centrocampista della Primavera dell’Atalanta era stato colpito da un aneurisma celebrale

Una bruttissima notizia ha investito il mondo del calcio questa mattina. Il giovane centrocampista del Legnano (Serie D), Andrea Rinaldi, è morto all’età di 19 anni. Era stato colpito venerdì scorso da un aneurisma celebrale mentre si allenava nella sua casa di Cermenate (Como). Subito trasportato in ospedale a Varese, si è spento dopo tre giorni di lotta. Il ragazzo era cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, arrivando a giocare in pianta stabile anche in Primavera, prima del salto in prestito tra i Dilettanti.

“Andrea era un ragazzo a cui tutti volevano bene e chi si faceva volere bene”, le dichiarazioni dell’allenatore del Legnano, Giovanni Cusatis, rilasciate alla Provincia di Como. “Ci eravamo pochi giorni fa e stava bene. Mi ha detto: ‘Mister ha fatto appena in tempo a beccarmi che sto andando in giardino ad allenarmi’. Abbiamo scherzato ed era felice, sorridente, non aveva alcun problema”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto il Rapper Nick Blixky: ucciso brutalmente a colpi di pistola

Morto Andrea Rinaldi, il giovane calciatore aveva solo 19 anni

Come tutti i giorni negli ultimi due mesi, Rinaldi si allenava nella sua abitazione per rispettare le misure di lockdown. I giocatori dilettanti infatti non potevano tornare ad allenarsi nei centri sportivi come i calciatori di Serie A. Qualche seduta di forza in giardino e tanta corsa per strada. Purtroppo venerdì qualcosa era andato storto e il ragazzo aveva accusato un aneurisma celebrale che lo aveva ridotto in coma. Il ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Varese non è bastato. Dopo tre giorni di battaglia, il diciannovenne si è spento questa mattina. A darne comunicazione su Facebook anche il procuratore, Marco Montesarchio, con una frase molto toccante: “Se non lotti per ciò che desideri, non piangere per ciò che perdi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma Atalanta, Andrea Rinaldi colpito da aneurisma: la situazione