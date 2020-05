Si è spenta, all’età di 66 anni, l’icona della musica soul, Betty Wright. In autunno le era stato diagnosticato un tumore.

Florida: morta Betty Wright, vera e propria icona della musica soul. La cantante americana aveva 66 anni e aveva raggiunto l’apice del successo negli anni Settanta, con i successi “Clean Up Woman” e “Tonight si the Night”. Come riporta Fanpage, la cantante si è spenta nella sua abitazione, in Florida. In autunno, come leggiamo dalla fonte, le era stato diagnosticato un tumore. La notizia del decesso è stata confermata da Steve Greenberg, musicista e produttore della S-Curve Records.

Qualche giorno fa, la sua collega e amica Chaka Khan aveva pubblicato sul suo profilo Twitter un appello, dove aveva annunciato la difficile situazione in cui si trovava la star: “My beloeved sister, Betty Wright, is now in need of all your prays”.

Betty Wright: i successi della cantante americana

La cantante aveva raggiunto il successo negli anni Settanta, con brani come “Clean Up Woman” e “Tonight is the Night”. Tra le più grandi interpreti di R&B e del soul, la cantante americana, come riporta Fanpage, aveva duettato nel 2007 con Angie Stone, nel brano “Baby”. Tra gli ultimi successi c’è anche la collaborazione, nel 2011, nell’album Betty Wright: The Movie, in collaborazione con la band hip hop americana The Roots. L’album è stato rilasciato il 15 novembre del 2011.

La cantante si è spenta all’età i 66 anni, dopo aver combattuto con un tumore, che le era stato diagnosticato in autunno.

F.A.