Sarà un lunedì dal meteo caratterizzato da temporali e grandinate, come annunciato nella giornata di ieri. Calano anche le temperature sulla penisola.

L’avevamo annunciato nella giornata di ieri, ed oggi è arrivata la conferma dai cieli del Centro-Nord. Infatti, proprio su questi due settori, inizieranno a cadere le prime piogge e temporali di questo inizio di settimana difficile dal punto di vista meteo.

Infatti i temporali e le grandinate sono tornate a bussare alla porta dell’Italia, a causa di un gelido flusso di aria fredda che arriva dal Nord Europa. Bisogna fare molte attenzione, inoltre, visto che i forti contrasti tra venti gelidi ed anticiclone, potrebbe portare alla formazione di nubifragi sparsi sulla penisola.

In queste ore già sono in atto alcuni temporali su tutto l’Arco alpino e il Triveneto. In giornata queste precipitazioni dovrebbero spostarsi su Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Ci aspetta quindi un meteo instabile caratterizzato dai temporali anche nei prossimi giorni. Le stesse precipitazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni anche al Sud. Andiamo quindi a vedere la situazione sulla penisola.

Meteo, temporali su Nord e Centro Italia; resiste il Sud

Durante questo lunedì 11 maggio avremo una situazione meteo ben definita sulla penisola. Infatti se al Nord ed al Centro i cieli saranno caratterizzati da nuvoloni e piogge, al Sud continua a resistere l’alta pressione con il sole che la farà da protagonista. Andiamo quindi a vedere come cambia la situazione settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia fin dalle prime ore del mattino abbiamo un diffuso maltempo. Infatti le piogge che hanno colpito le vette alpine ed il Triveneto, si stanno velocemente spostando sulle altre regioni settentrionali. Avremo così una giornata caratterizzata da autentici temporali e grandinate. Le temperature registreranno un calo, con massime che andranno dai 19 e 24 gradi.

Anche sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione analoga. Fin dalle prime ore del mattino, grigi nuvoloni occuperanno i cieli centrali, per poi scatenare piogge e temporali nel corso della giornata. Le precipitazioni colpiranno tutte le regioni del Centro e andranno a dissolversi in serata. Anche qui calano le temperature con massime che oscilleranno dai 21 ai 26 gradi.

Infine al Sud Italia continuerà a resistere il campo anticiclonico. Durante questo lunedì il sole continuerà a farla da protagonista, accompagnato da grossi nuvoloni, che però non porteranno precipitazioni, almeno per oggi. Infatti nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare radicalmente, con l’arrivo di residue piogge provenienti dal Nord Italia. Le temperature qui restano stabili con massime tra i 24 ed i 28 gradi.

L.P.

